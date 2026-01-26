Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 500 gram, 148,55 gram kokain, bir miktar esrar, 69 sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş peçete, tabanca, şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Yürütülen işlemler kapsamında, 13 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden ifade için aranan 1 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.