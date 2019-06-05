Çanakkale'deki iskelelerde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı
'nın ikinci gününde Çanakkale
iskelelerinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Marmara Bölgesi
'ndeki şehirlerden Ege
ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler araçlarıyla Eceabat
İskelesi'ne geldi. Yoğunlaşan trafik nedeniyle ilçe merkezinde yaklaşık bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis
ekiplerinin yönlendirmeleriyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz yapıldığını belirtti.
Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir
hattında 4, Lapseki- Gelibolu
hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.