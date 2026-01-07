Çanakkale Destanı'nda Özel Bireyler Sahne Alıyor

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM), Çanakkale'nin cesaretini, umudunu ve birlik ruhunu, özel bireylerin yüreklerinden sahneye taşımaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Çanakkale Destanı" tiyatro gösterisinde, 10-30 yaş aralığındaki engelli bireyler rol alıyor.

Hazırlıkları devam eden oyunda, Seyit Onbaşı'dan Bigalı Mehmet Çavuş'a, Yahya Çavuş'tan isimsiz Mehmetçiklere uzanan birçok unutulmaz kahramanlık hikayesi, duygu dolu sahnelerle izleyiciye sunulacak.

Şeyh Ahmet Kamil Efendi Tekkesi'nde devam eden provalarda AA muhabirine açıklamada bulunan ERAM Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, derneğin 40 yıl evvel kurulduğunu belirterek, kamu yararına faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

"İstanbul içinde ve şehir dışında farklı programlar düzenliyoruz"

Turunç, temel amaçlarının zihinsel engelli çocuklara hizmet vermek olduğunu vurgulayarak, "Merkezi Fatih'te olan ve şubesi bulunmayan bir derneğiz ama tabii gönül şubelerimiz herkese açık. Zihinsel engelli bir çocuğu olan her aile bizden bilgi almak isterse telefonlarımız, gönlümüz, derneğimiz onların hizmetinde. Kendilerini her zaman derneğimize bekleriz. ERAM, bu niyet ve evrensel bakış açısıyla çocuklarımıza ve ailelerine değişik projelerle yardım etmeye çalışan bir dernektir." dedi.

Derneğin düzenlediği etkinliklere değinen Turunç, şunları aktardı:

"Çocuklarımız fiziksel ve zihinsel engelli olduğu için tek başına herhangi bir yere gidemiyor. İçlerinde 26, 43, 47 gibi değişik yaş gruplarında kız veya erkek çocuklarımız var. Dolayısıyla mutlaka birinin onlara mihmandarlık etmesi gerekiyor. Biz de onlar için aileleriyle başta geziler olmak üzere hem İstanbul içinde hem de şehir dışında farklı programlar düzenliyoruz. Hatta iki yıl önce çocuklarımızı aileleriyle umreye göndermiştik. Elbette bunu bir proje değil, bir ibadet olarak görüyoruz."

Turunç, iki ayda bir İstanbul dışında programlar düzenlemeye çalıştıklarını belirterek, "Çocukları ve ailelerimizi Çanakkale'ye götürmenin, onların bu topraklarla buluşmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Çocuklarla ailelerine, orada yaşanan kahramanlıkları ve mücadeleyi anlatıyoruz. Bunun bir devamı olarak Çanakkale ruhunu anlatmak üzere bir program düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

"Burada farklı yaşlarda çocuklarımız hizmet görüyor"

Oyunda çok değerli psikologlar, psikiyatristler ve sınıf öğretmenlerinin görev yaptığına işaret eden Turunç, "Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında her birisi hem çocuklarla hem de ailelerle yakından ilgileniyor. Burada farklı yaşlarda çocuklarımız hizmet görüyor ve her bir yaş grubundaki çocuklarımıza uygun değişik etkinlikler, eğitimler veriyorlar. Provaları burada devam eden etkinlik kapsamında çocuklarımızla birlikte Çanakkale'ye giderek bölgenin ruhunu onlara anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Turunç, etkinliğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği gibi paydaşlarla düzenlendiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Ben hem burada başkan vekiliyim hem de 15 Temmuz Derneği Başkanlığını yürütüyorum. Bizim inancımıza ve kültürümüze göre her hayırlı işin içerisinde bulunmak gibi bir anlayışımız var. 15 Temmuz Derneği, tıpkı ERAM gibi kamu yararı için kurulan ve faaliyet gösteren bir dernek. Dernek özgürlük adına seve seve canını veren insanların geride kalan aile yakınlarının ve devlet büyüklerinin bir araya geldiği bir kurum. Diğer tarafta da zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmek için kurulmuş bir derneğimiz var. Sonuçta ikisi de insanı insanca yaşatmak adına kurulan ve faaliyetlerine devam eden dernekler. Bu kadar güzel bir anlayışla yola çıkan derneklerin içinde bulunmak benim için de çok anlamlı. Allah'a şükrediyorum ki böyle güzel insanlarla iyilik, güzellik adına yol yürüyoruz."

"Geçmişimizden dersler çıkarmak çok önemli"

Turunç, içinde bulunulan zaman dilimlerinin gençler ve çocuklar için çeşitli sorunlar ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Bu noktada geçmişimizden dersler çıkarmak çok önemli. Mazimiz çok sayıda güzelliklerle dolu. 15 milyon kilometrekareye yayılan toprakta 600 yılı aşan bir sürede büyük medeniyet inşa etmiş bir ecdadın torunları olarak geçmişimizle gerçekten övünüyor, gurur duyuyoruz. Ecdadın sahip olduğu ruhu gençlere vermek adına aile büyüklerine, toplum önderlerine önemli sorumluluk düşüyor. Bu sorumlulukta bizim de üzerimize bir pay düşüyor. Bu payı da taşıyabiliyor ve yüklenebiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

ERAM'ın hizmetlerini sürdürdüğü Şeyh Ahmet Kamil Efendi Tekkesi'ne de değinen Turunç, "Burası ecdadımızın kurduğu 150 yıllık bir tekke. Tekkeler, buraya ziyarete gelen ya da intisap edenlere, onların eksiklerini gidererek insan olmalarını sağlamak noktasında hizmet veren merkezlerdi. Dolayısıyla buranın çorbasını içen, sohbetini dinleyen, kardeşlik ruhunu alan herkes, toplumun tüm kesimleriyle barışık oluyordu. Onlar ülkesine, devletine, bayrağına ve insanlığa yönelik de çok güzel şeyler düşünüyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Hakkı Turunç, temel olarak insanca yaşamayı önemsediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu düşünceler pratiğe dönüştüğü zaman insan olduğunuzu, insanca yaşamanız gerektiğini anlıyorsunuz. Böylece hayat güzelleşmiş oluyor. Şunu maalesef üzülerek ifade edeyim ki sağlıklı olduğunu düşünen insanların bir kısmı, zihinsel engelli çocuklarımıza davranışlarından dolayı yadırgayarak ya da tebessüm ederek bakabiliyor. Oysa tebessüm edip geçmek yerine onların halleri üzerine biraz olsun düşünmek daha kıymetli bir eylem. Acaba zeka gücünün yüksek olduğunu zannedenler gerçekten kazananlar mıdır yoksa kaybedenler midir? Bunun üzerine tefekkür etsek kazananların onlar, kaybedenlerin bizler olduğunu anlamış olacağız."

Provaları devam eden oyunun gelecek ay sahnelenmesi planlanıyor.