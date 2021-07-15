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Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi - Son Dakika

Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:06
Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi, System.String[]

Gestaş Deniz Ulaşım, kurban bayramı için filosuna 2 adet daha gemi kattı.

Gestaş Deniz Ulaşım, kurban bayramı için filosuna 2 adet daha gemi kattı. Kabatepe- Gökçeada hattında iki olan gemi sayısı 3, Çanakkale-Eceabat- Kilitbahir hattında 6 olan gemi sayısı 7 olarak hizmet vermeye başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bayramı ile kurban bayramını birleştiren tatilciler, Çanakkale feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Çanakkale Boğaz Hattı, Gökçeada ve Bozcaada Adalar Hattı'nda tatilci yoğunluğu başlarken, Gestaş Deniz Ulaşım'da yoğunluk sebebiyle filosuna 2 gemi daha kattığını duyurdu. 19 arabalı feribot, 1 Ro-Ro ve 1 deniz otobüsüyle Çanakkale Boğazı ve Adalar Hattı'nda sefer yapılırken, bayram tedbirleri kapsamında 120 araç taşıma kapasitesine sahip Balıkesir 10 ve 80 araç kapasitesine sahip Aysu isimli gemileri, Kurban Bayramı tatili süresince kiralık olarak filosuna dahil etti. Bu iki geminin filoya dahil olmasıyla birlikte, Gökçeada-Kabatepe Hattı'ndaki 2 olan gemi sayısı, 3'e çıktı. Bir diğer gemi de Çanakkale Boğaz Hattı'nda hizmet veren gemilere dahil edildi.

Tatilci yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olan Çanakkale-Kilitbahir hattı. Kilitbahir Orta Liman'da gerçekleştirilen zemin güçlendirme çalışması sonrasında tekrar hizmet vermeye başladı. Özellikle otomobil sahibi yolcuların, boğazın en kısa noktası olması sebebiyle tercih ettiği Çanakkale-Kilitbahir Hattı'nda sefer yapan 4 gemiye ek, 70 araç kapasiteli büyük feribotlarımızla da ek seferler gerçekleştirerek araç yoğunluğu azaltılmaya çalışılmaktadır.

Tatilcilere feribottaki yerlerini garanti etme fırsatı tanıyan online biletler, Kurban Bayramı için yoğun talep görürken; Kabatepe'den Gökçeada'ya, Geyikli'den de Bozcaada'ya olan biletler, şimdiden tükenmek üzere olduğu açıklandı. - BURSA

Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi
Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi
Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi

Kurban Bayramı, Kilitbahir, Çanakkale, Gemi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi - Son Dakika


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