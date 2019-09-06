Çanakkale geri manevra yaparken, kafede oturan iki kişiye çarptı

Geri manevra yaparken, kafede oturan iki kişiye çarptı

Çanakkale'de, geri manevra yapan sürücü, otomobiliyle, kafenin önündeki masada oturan iki kişiye çarptı. Kaza anı kafenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansırken, işletme sahibi Mesut Şimşek, Kazanın sebebi tamamen dikkatsizlik dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'taki Eylül Kafe'de meydana geldi. Kafe önündeki çitle çevrili oturma alanındaki masalardan birinde oturup, tavla oynayan iki kişiye, geri manevra yapan sürücünün kullandığı 09 HJ 438 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle masadakilerden biri yere düştü. İki kişi şok yaşarken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İşletme sahibi Mesut Şimşek, kafeyi 3 aydır işlettiğini belirterek, Biz kafenin diğer tarafında diğer müşterilerimiz ile ilgileniyorduk. Bir ses duyduk. Kafenin ön tarafına geldiğimizde masada oturan çocuk yerdeydi. Kazayı yapan araç sürücüsü otel müşterisiymiş. Yere düşen çocuğun kollarında çizikler oluştu. Ancak kazayla ilgili şikayetçi olmadı. Bu yolun trafiğe kapalı olduğunu biliyoruz. Ama otelin otoparkı olduğu için giriş çıkışlar oluyor. Bir şekilde burada bir önlem alınması lazım. Güvenlik kamerası kayıtlarını da izledik. Çocuklarda herhangi bir şey yok ama daha kötüsü de olabilirdi. Kazanın sebebi tamamen dikkatsizlik dedi.