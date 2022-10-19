İlçe merkezindeki bir restoranda alkol alan Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. ile Hasan Umut Durmaz (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Hisarcık, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale haber... Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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