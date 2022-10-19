Çanakkale haber... Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Çanakkale haber... Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

19.10.2022 10:10
Çanakkale haber... Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gelen Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçe merkezindeki bir restoranda alkol alan Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. ile Hasan Umut Durmaz (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu vurulduğu iddia edilen Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emin B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Hisarcık, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haber... Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haber... Çanakkale'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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