Çanakkale gündem haberleri | Çanakkale Zaferi'nin ziyaretçilere canlandırmalarla anlatılacağı siperler hazırlanıyor - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberleri | Çanakkale Zaferi'nin ziyaretçilere canlandırmalarla anlatılacağı siperler hazırlanıyor

19.10.2022 14:12

Çanakkale yerel gündem haberine göre Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yakınında başlatılan "1915 Siper Canlandırması Projesi"yle, Mehmetçiğin destan yazdığı Çanakkale Zaferi ziyaretçilere anlatılacak.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yakınında başlatılan "1915 Siper Canlandırması Projesi"yle, Mehmetçiğin destan yazdığı Çanakkale Zaferi ziyaretçilere anlatılacak.

Proje kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Kara Savaşları'nda kullanılan 2 metre 20 santimetre derinliğindeki siperlerin benzerleri birebir ölçülerde hazırlanıyor.

Savaşa katılan askerlerin anı, günlük ve dönem fotoğrafları seçilerek, siperlerde yaşanan bir gün, 12 başlık halinde seslendirme desteğiyle canlandırılacak.

Osmanlı Ordusu ile İtilaf Devletleri askerlerinin siperleri arasında kalan insansız alanda yapılacak canlandırmayı ziyaretçiler siper çuvallarının arkasından dürbünle izleyebilecek.

Siperin ucunda tabur komutanının, her an harekete geçmeye hazır bekleyen askerlerin canlandırması yapılacak. Bu bölümde makineli tüfek kullanan askerler tasvir edilecek.

Siper alanında toprak kaymasını engellemek için ahşap kazıklar ve düşmandan gizlenmek için yapılmış ağaç dalları, çuval ya da çadır bezleri kamufle edilmiş bir alan ile cephanelik bulunacak.

"Dünyada siper savaşlarının en çetin yaşandığı muharebe alanlarından biri"

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda 8,5 aylık süreçte siperlerin çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Siperlerin, Mehmetçiğin yeri geldiğinde çatıştığı, ileri atıldığı, hücum ettiği, kimi zaman dinlenip uyuduğu, yemek yediği, günlerce içinden çıkmadığı, "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı alanlardan olduğunu belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Burası, dünyada siper savaşlarının en çetin yaşandığı muharebe alanlarından biri. Birinci Dünya Savaşı döneminde bir siperin yüksekliği ve genişliği 2 metre civarında. Biz Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu siper canlandırma işinde yaklaşık 235 metrelik bir çalışma yaptık. 10 bölümden oluşan bu çalışmada Mehmetçiğin dinlenme, yemek pişirme, uyuma, gözetleme, hücum etme anlarını, birçok faaliyeti burada canlandırılmış olacak."

Kaşdemir, Çanakkale ruhunu bu siperlerde yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberleri | Çanakkale Zaferi'nin ziyaretçilere canlandırmalarla anlatılacağı siperler hazırlanıyor - Son Dakika

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