Çanakkale'de radar ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de radar ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı

10.08.2022 20:41
Çanakkale'de radar ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de radar ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de radar ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı - Son Dakika
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