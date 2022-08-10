Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de radar ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı - Son Dakika

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