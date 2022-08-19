Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.08.2022 23:14
Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelerden 10 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botunca kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Çanakkale açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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