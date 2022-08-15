Çanakkale'de fırtına ve yağış etkili oldu - Son Dakika
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Çanakkale'de fırtına ve yağış etkili oldu

15.08.2022 11:16

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli fırtına ve dolu nedeniyle çok sayıda ağaç kırılırken bir ağacın üzerinde bulunan serçeler yağış nedeniyle öldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli fırtına ve dolu nedeniyle çok sayıda ağaç kırılırken bir ağacın üzerinde bulunan serçeler yağış nedeniyle öldü.

Bayramiç ilçe merkezi ile Yiğitler köyünde sabaha karşı başlayan kuvvetli fırtına ve şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bir ağacın üzerine sığınan yaklaşık 100 serçe dolu tanelerinin isabet etmesiyle öldü, bölgedeki çok sayıdaki ağacın dalları kırılırken bazı dereler de taştı.

Yiğitler köyünde yaşayan Mustafa Arlı, AA muhabirine, şiddetli bir hava akımına maruz kaldıklarını söyledi.

Arazisinin içindeki palamut ağacına sığınan serçelerin dolu yağışında öldüğünü belirten Arlı, "Hayvan barınağımın yanında bulunan palamut ağacında konaklayan onlarca kuş akşamları burada barınmak için gelirlerdi. Sabah geldiğimde gördüm ki kuşların tamamına yakını dolu tanelerinin isabet etmesi sonucu ölmüş. Köy yakınında bulunan dereler taştı. Ağaçlar fırtınanın şiddetinden kırıldı." dedi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de fırtına ve yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de fırtına ve yağış etkili oldu - Son Dakika
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