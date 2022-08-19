Operasyonda, üzerinde figür ve yazılar bulunan 47 sikke, Arapça yazı ve tuğra figürlü 23 sikke, 11 taş, 3 metal obje, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen boş kovan ile "1881-1938 Atatürk" yazılı madalyon ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

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