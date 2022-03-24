Çanakkale şehitleri Vezirköprü'de anıldı - Son Dakika
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Çanakkale şehitleri Vezirköprü'de anıldı

24.03.2022 13:37
Çanakkale şehitleri Vezirköprü'de anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde program düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması Samsun İl Birincisi Şehit Müftü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Birkan Yılmaz, burada Kur'an okudu.

Tarih öğretmeni Esma Algü'ün günün anlm ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı "Çanakkale Geçilmez" adlı oratoryo ve tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği Türk Halk Oyunları Topluluğu da zeybek gösterisi sundu.

Şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhsin Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İYİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Salih Gürbüz, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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Vezirköprü, Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale şehitleri Vezirköprü'de anıldı - Son Dakika


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