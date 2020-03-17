Çanakkale Türküsü, şehitler anısına 9 dilde seslendirildi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesinin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla hazırladığı proje kapsamında, Çanakkale Türküsü tüm şehitlerin anısına 9 dilde seslendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca seslendirilen Çanakkale Türküsü'ne klip de çekildi.

İlçedeki ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi ve turistik mekanları ile Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Film Akademisi'nden mezun kursiyerler tarafından çekilen klibe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Edirnekapı Şehitliği'nde Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiirini okuyarak destek verdi.