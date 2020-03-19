Çanakkale türküsüne tarihi mekanlarda klip çektiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale türküsüne tarihi mekanlarda klip çektiler - Son Dakika

Çanakkale türküsüne tarihi mekanlarda klip çektiler

6 saat önce

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Karabucak Ortaokulu tarafından yaşama geçirilen 'Demre Şehitler İçin Söylüyor' projesi kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılına özel Çanakkale türküsüne klip hazırlandı.

Çanakkale türküsüne tarihi mekanlarda klip çektiler, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Karabucak Ortaokulu tarafından yaşama geçirilen 'Demre Şehitler İçin Söylüyor' projesi kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılına özel Çanakkale türküsüne klip hazırlandı. Aralarında kaymakam ve belediye başkanının da bulunduğu 34 kişinin seslendirdiği türkünün çekimleri, tarihi bölgelerde yapıldı.

Karabucak Ortaokulu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde farklı bir çalışmaya imza attı. 'Demre Şehitler İçin Söylüyor' projesinin koordinatörlüğünü Karabucak Ortaokulu Müdürü Ahmet Buhuroğlu yaptı. Aranjörlüğünü müzik öğretmeni Sezgin Şivcak, ses koçluğunu müzik öğretmeni Öznur Özaslan, editörlüğünü Hasan Macar, yönetmenliğini Özcan Çalışır'ın yaptığı bir klip hazırlandı. Klip çekimi, Demre Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirildi.

Klibin ses kayıtları, Demre Kaymakamlığı'nın destekleriyle kurulan stüdyoda gerçekleştirildi. Türkünün klip çekimleri Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi, Andriake Antik Kenti, Kekova, Batık Kent, Simena Antik Kenti, Kaleköy, Üçağız Mahallesi, Sülüklü ve Taşdibi plajlarında gerçekleştirildi. Çekimlerde Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, eşi öğretmen Nimet Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, eşi avukat Funda Kocakaya, İlçe Milli Eğitim eski Müdürü Cengiz Coşkun, öğretmenler, siyasi partilerin ilçe başkanları, farklı mesleklerden 34 kişi solist olarak görev aldı. 18 Mart kutlamalarında galası yapılması planlanan 10 dakika 6 saniyelik klip, kutlamaların iptal edilmesinin ardından sosyal medyada paylaşıldı.

Projenin koordinatörlüğünü yapan Karabucak Ortaokulu Müdürü Ahmet Buhuroğlu, "Bu kliple yurdumuzun bağımsızlığı, bütünlüğü, birliği, dirliği yolunda can veren, bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi yad etmek istedik. Bu anlamlı günde klibimize tüm Demre halkının beğenisine sunacaktık. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle sosyal medyada sunduk. Ülkemizin beğenisine sunuyoruz. Özveriyle görev alan başta Kaymakamımız Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanımız Okan Kocakaya olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Çanakkale, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:44 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak         
14:05
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı         
12:48
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:17:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale türküsüne tarihi mekanlarda klip çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]