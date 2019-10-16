Son Dakika Haberleri: Çanakkale Valiliğinden hastanedeki kavgaya ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Çanakkale Valiliğinden hastanedeki kavgaya ilişkin açıklama

Çanakkale Valiliğinden hastanedeki kavgaya ilişkin açıklama

49 dakika önce

Çanakkale Valiliği, Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşanan kavga olayının, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada iddia edildiği gibi "Kürtçe konuşma" konusundan kaynaklanmadığını bildirdi.

Çanakkale Valiliğinden hastanedeki kavgaya ilişkin açıklama, System.String[]

Çanakkale Valiliği, Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşanan kavga olayının, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada iddia edildiği gibi "Kürtçe konuşma" konusundan kaynaklanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hastanenin göz hastalıkları bölümünde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören B.Y. isimli hastanın refakatçisi olan E.Y'nin, aynı odada tedavi gören Ş.K'nın refakatçisi H.K ile kavga ettiği belirtildi.

Çöp dökme nedeniyle kavganın çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Hasta refakatçisi E.Y. ile aynı odada hasta refakatçisi olarak bulunan H.K. arasında hasta yemeğinin çöpe dökülmesi sonrasında yaşanan karşılıklı tartışma ve kavga olayından dolayı E.Y'nin yaralandığı, her iki şahsın karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldukları, kavga olayının bazı basın yayın organları ve sosyal medyada iddia edildiği gibi 'Kürtçe konuşma' konusundan kaynaklanmadığı ve olaya karışan her iki şahsın bir takım iddialarla birbirlerinden şikayetçi oldukları anlaşılmış olup, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli tahkikat devam etmektedir."

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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