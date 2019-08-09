Son Dakika Haberleri: Çanakkale Valisi Tavlı'dan Kurban Bayramı mesajı
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Çanakkale Valisi Tavlı'dan Kurban Bayramı mesajı

59 dakika önce

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi Tavlı'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı mesajında, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların yoğunlaştığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Milli ve kültürel değerlerin yoğun olarak hissedildiği, kardeşlik duygularının pekiştiği bu özel günleri anlamına uygun bir şekilde yaşamak ve yaşatmanın herkesin üzerine düşen görevlerden olduğunu vurgulayan Tavlı, şu ifadelere yer verdi:
"Ailemiz, yakınlarımız ve dostlarımızla mübarek Kurban Bayramı'nı geçirmek için çıktığımız yollarda güvenlik içinde seyahat etmek için trafik kurallarına uymak hayati önem taşımaktadır. Valilik olarak, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli önlemler alınmıştır. Sürücülerimizin trafik kurallarına uyacağına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesini diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nızı en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım. Çanakkale'mizde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, huzurlu bir bayram geçirmesi için her zaman üstün görev anlayışıyla çalışan tüm görevli personelimize teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:50 Kaynak: AA
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