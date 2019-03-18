Çanakkale Zaferi'ni Yaşatan İki Önemli Eser Resim Müzesi'nde Sergileniyor

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında, ziyaretçilere adeta bir tarih dersi veren ve milli duyguları kabartan iki önemli eser, Dolmabahçe Resim Müzesi'nde sergileniyor.

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında, ziyaretçilere adeta bir tarih dersi veren ve milli duyguları kabartan iki önemli eser, Dolmabahçe Resim Müzesi'nde sergileniyor. Milli Saraylar Resim Müzesi Şefi Gülsen Kaya, "Bu iki tablo da sanatseverlere adeta bir tarih dersi veriyor. 18 Mart 1915'teki Çanakkale Zaferi'ni konu alan tablolar. Bu zaferlerin hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığını gösteriyor. Bu tablolarda hüzün var, gurur var, ayrılık var"



Türk tarihinin altın sayfalarından biri olan ve eşsiz kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale Zaferi, 104'üncü yılında Resim Müzesi'nde sergilenen iki örnek resim ile yaşatılıyor. Mehmed Ruhi Arel'in Çanakkale Savaşı'nı konu alan "Ayrılık ve Zafer" tablosu ile Hikmet Onat'ın "Harbe Giderken Veda" adlı eseri, Çanakkale Zaferi'ne duyulan minneti sanat diliyle anlatıyor. Resim Müzesinin Türk Ressamları bölümünde devamlı olarak sergilenen eserler ziyaretçilerini bekliyor.



"Bu tablolarda hüzün var, gurur var, ayrılık var"



Ziyaretçilere bu önemli zafere ve o dönemde yaşanan koşullara dair tarih dersi veren eserlerle ilgili bilgi veren Milli Saraylar Resim Müzesi Şefi Gülsen Kaya, "Özellikle müzemiz bir kültür, tarih ve sanat atölyesi gibi ve bu bulunduğumuz bölüm Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişi yansıtıyor. Burada Türk ressamlarının eserleri bulunuyor. Bu iki tablo da sanatseverlere adeta bir tarih dersi veriyor. 18 Mart 1915'teki Çanakkale Zaferi'ni konu alan tablolar. Bu zaferlerin hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığını gösteriyor. Bu tablolarda hüzün var, gurur var, ayrılık var" dedi.



"Bu eserler adeta tarih atölyesi gibi"



Tablolarda anlatılanların önemini vurgulayan Kaya, "Mehmet Ruhi Arel'in triptik "Ayrılık ve Zafer" adlı tablosu, ressam adeta üç ayrı öyküden eserini oluşturmuş. Askerin köyünden ayrılışı ki biz duygusal anı, hüznü görüyoruz ama gurur da var. Davullarla, zurnalarla uğurlanıyor. Askerimizin atalarından aldığı, Türk Bayrağı'ndan aldığı milli ve manevi güçle düşmanı denize döküşünü görüyoruz. Göğsünde madalyayla köyüne dönüşünü görüyoruz. Orada da kavuşmanın sevinci var. Bu eserler adeta tarih atölyesi gibi. Çanakkale ruhunu yansıtan, o dönemin savaş ruhunu ve şartlarını ve büyük zaferi yansıtan tablolar. Bize büyük bir tarih dersi veriyorlar. Bu iki tablo aynı zamanda 1918'de Türk ressamlarının katıldığı Viyana Sergisi'nde de sergilendi. Milli Saraylar envanterine 2017 yılında katıldı bu tablolar" ifadelerini kullandı.



"Çanakkale ruhunu yansıtmak için Resim Müzesi'ne gelmelerini bekliyoruz"



Çanakkale Zaferi gibi birçok önemli tarihi olay ve kişileri yansıtan eserlerin bulunduğu müzeye ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğunu belirten Gülsen Kaya, "2018 yılında 55 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz sadece güzel resim olarak değil, Osmanlı'dan Cumhuriyete kendi tarihlerini tanımak için o dönem ki padişahları, o dönemin Osmanlısını, İstanbul'u görmek için İstanbul'un Fethi'ni görmek için, Sultan 2. Abdülhamit'in tahttan indirilişini görmek için ya da Çanakkale Savaşı ile ilgili değerli tabloları görmek için Resim Müzesi'ne gelmelerini bekliyoruz. Özellikle öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi de bekliyoruz. Çanakkale ruhunu yansıtmak için Resim Müzesi'ne gelmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış

Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu

Şenol Güneş, 15 Yıl Aradan Sonra Milli Takım Eşofmanlarını Giydi

İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek