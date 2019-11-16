Son Dakika Haberleri: Canan Karatay: "Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur"
Son Dakika Sağlık Canan Karatay: 'Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur' - Son Dakika

Canan Karatay: "Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur"

6 saat önce

Canan Karatay: "Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur"KİLİS - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytin altındır, zeytin yağı da altının suyu olduğunu söyledi.

Canan Karatay: "Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur"

KİLİS - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytin altındır, zeytin yağı da altının suyu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, 7 Aralık Üniversitesinde Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günleri kapsamında Zeytinyağının faydalarını anlatan sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Organik tarımın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Zeytin çok önemlidir, diğer ürünlerimizde önemlidir. Mercimek ve nohutta önemlidir. Mercimek ve nohut ilaçsız olarak yapıldığı zaman Türkiye'yi fed edersiniz, dünyanın fed edersiniz. Dünyanın da parasını kazanırsınız, herkes para kazanmak peşinde, sağlığınızdan da olmazsınız. Zeytin altındır, zeytin yağı da altının suyudur. Yalnız altından daha kıymetlidir. Şunu bilin ki altın için insanlar birbirlerini öldürdüler. Hala ölüyor, ama zeytin, ömür bahşediyor. Uzun ömür veriyor, sağlık veriyor. >Tüm canlılarda 30 yağ bulunuyor. Yaşadığı yere göre, ortama göre değişebiliyor. Yıllarca insanlara az yağlı yiyecekler önerildi. Ama az yağla yaşamak mümkün olmaz, aynı makinelerin çalışmaması gibi makineleri de iyi yağla yağlamamış olursak, kaliteli yağla, makinelerde durur. İnsan vücudu da bir makinedir. Zeytin yağı ana sütü ile aynıdır. Tek fark vardır. Ana sütünde, hayvansal kolesterol vardır, zeytin yağında bitkisel kolesterol vardır" dedi.

Konferansa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı

Canan Karatay: Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur

Canan Karatay, Zeytinyağı, Zeytin, Kilis, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • hüseyin..: hükümetin zeytin yağının tüketilmesi konusunda vatandaşı bilinçlendirmek özel bir gayret göstermesi gerekir ...sağlık için Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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