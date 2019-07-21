Son Dakika Haberleri: Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu
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Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu

45 dakika önce

TÜRK müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayranlarını coşturdu.

Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu, System.String[]
TÜRK müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayranlarını coşturdu.
Kuşadası Amfitiyatro'da sahneye çıkan şarkıcı Candan Erçetin, sevilen şarkılarını hayranları için seslenirdi. Konseri boyunca kırmızı ve beyaz renkteki iki kostümle sahneye çıkan Candan Erçetin'in orkestrası eşliğinde seslendirdiği şarkılara hayranları da eşlik etti. Sahne enerjisiyle ve özel olarak hazırladığı repertuvarıyla dikkat çeken Erçetin, 2 saat süren konser boyunca eski ve yeni albümünden pek çok sevilen şarkısını seslendirdi. Gecenin sonunda Kuşadası Amfitiyatro'yu dolduran hayranları Erçetin'i uzun süre ayakta alkışladı.


Candan Erçetin, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
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