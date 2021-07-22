Çankaya'da çiçek satışına büyük ilgi

Çankaya Belediyesinin kendi seralarında üretip Bitki Satış Noktası'nda sembolik bir fiyata vatandaşlara ulaştırdığı çiçekler büyük ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi'nin yetiştirdiği çiçekleri sembolik rakamlarla halka ulaştırdığı Bitki Satış Noktası'na vatandaşların ilgisi büyük. Çukurambar'da bulunan Uğur Mumcu Parkı'ndaki seralarında kendi işçileriyle üretim yapan Çankaya Belediyesi, aynı parkın içinde kurduğu satış noktasında çiçekleri halka ulaştırıyor. Minimum maliyetle üretildiği için vatandaşlara da düşük ücretlerle satılan çiçekler, Çankayalıların evlerini ve iş yerlerini süslüyor. Belediye parklarında kullanılmak için üretilen yazlık ve kışlık çiçekler mevsimine göre değişirken, doğayı ve çiçekleri seven vatandaşlar farklı farklı çiçeklerden alabilme imkanı buluyorlar. Bitki Satış Noktası'nda dileyen vatandaşlar rengarenk çiçeklerden alırken, isteyenler saksı içindeki süs bitkilerini de düşük ücretle alabiliyor.

Piyasanın çok altında sembolik bir ücretle vatandaşlara hizmet veren satış noktası, pazartesi günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ANKARA