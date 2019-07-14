Son Dakika Haberleri: Çankaya'dan dünyaya bağlayan hizmet
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Çankaya'dan dünyaya bağlayan hizmet

5 saat önce

Çankaya Belediyesinin, 2015 yılında ilk olarak Kuğulupark'ta başlattığı ve 6 noktada hizmete sunduğu ücretsiz internet hizmetinden, günde bin vatandaş yararlanıyor.

Çankaya'dan dünyaya bağlayan hizmet, System.String[]
Çankaya Belediyesinin, 2015 yılında ilk olarak Kuğulupark'ta başlattığı ve 6 noktada hizmete sunduğu ücretsiz internet hizmetinden, günde bin vatandaş yararlanıyor.

Kamusal alanda ücretsiz ve kablosuz internet uygulamasını başlatan Çankaya Belediyesi, günde bin vatandaşın hizmet almasını sağlıyor. Çankaya Belediyesi ana hizmet binası ve Sakarya Caddesi ile Lozanpark, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı ve Ahmed Arif Parkı'nda devam eden ücretsiz internet hizmetine Çankayalılar da yoğun ilgi gösteriyor. Altı noktada verilen ücretsiz internet hizmetinden her gün bin vatandaş dünyaya Çankaya'dan bağlanıyor.

Ücretsiz internetin etki alanı, bin kişinin aynı anda kullanımına uygun olacak şekilde sağlandı. Ücretsiz Wi-fi hizmeti verilen 6 noktada yönlü ve 360 derece konuşlandırılan cihazlar sayesinde vatandaşlar, 25-30 metre çaplı çevresinde kesintisiz ve sağlıklı 30 megabit hıza kadar internet hizmeti alabiliyor.

Belediye binası içerisine de yerleştirilen cihazlarla, Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Vezneler ve İmar Müdürlüğüne gelen vatandaşlar da hizmetten kolaylıkla yararlanabiliyor. Bina içerisinde bulunan ücretsiz internet etki alanı, 50 vatandaşın aynı anda kullanabilmesine olanak sağlıyor. - ANKARA
Çankaya Belediyesi, Sakarya, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
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