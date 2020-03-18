Çankaya'dan korona virüse karşı mücadeleye destek - Son Dakika
Son Dakika Yerel Çankaya'dan korona virüse karşı mücadeleye destek - Son Dakika

Çankaya'dan korona virüse karşı mücadeleye destek

6 saat önce

Çankaya'dan korona virüse karşı mücadeleye destek Çankaya Belediyesi, her geçen gün vaka sayısı artan korona virüse karşı açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya'dan korona virüse karşı mücadeleye destek

ANKARA - Çankaya Belediyesi, her geçen gün vaka sayısı artan korona virüse karşı açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, korona virüse karşı tedbirlerini arttırarak sürdürüyor. Dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sürdüren belediye, ilaçlı antiseptiklerle yıkama çalışmaları yapıyor. Önceki gün Tunalı Hilmi, Esat, Sakarya, Yüksel, Tuna, Selanik caddeleri ile Konur, Karanfil, Bayındır, İnkılap sokaklarda dezenfekte işlemi yapan ekipler, çalışmalarını Bahçelievler 7. Cadde ve çevresinde sürdürdü. Belediye ekipleri, ayrıca sabah saat 06.00 itibarıyla vatandaşların belediye hizmet binasına giriş yaptığı noktalarda dezenfekte çalışmalarına da devam edecek.

Yıkama ve ilaçlama yolu ile dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamu kurumları, pazar yerleri, taksi durakları, muhtarlıklar ve zabıta noktalarında da sürdüreceklerini söyledi. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bakanlıkların aldıkları kararlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Taşdelen, 30 Mart'a kadar kapattıkları kreşlerin kapalı olduğu sürece ücretinin alınmayacağını açıkladı. Taşdelen, ayrıca belediyenin kiracısı durumunda olan esnaftan kapalı kaldıkları süre boyunca kira bedeli almayacaklarını da ekledi. Zor gününde esnafın yanında olacaklarını vurgulayan Alper Taşdelen, salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar belediye olarak tüm imkanlarını halkın sağlığı için seferber edeceklerini sözlerine ekledi.

Çankaya Belediyesi, yıkama ve dezenfekte çalışmalarına Uğur Mumcu Caddesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Ziyabey Caddesi ve Çayyolu bölgesinde yoğunluk yaşanan caddelerde devam edecek.

Çankaya'dan korona virüse karşı mücadeleye destek

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:07 Kaynak: İHA

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