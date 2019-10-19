Son Dakika Haberleri: Çankaya kreşlerinde "babalık eğitimi"
Son Dakika Güncel Çankaya kreşlerinde 'babalık eğitimi'

Çankaya kreşlerinde "babalık eğitimi"

29 dakika önce

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, "Baba Destek Eğitim Programı"na kreşlerde başladı.

Çankaya kreşlerinde

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, "Baba Destek Eğitim Programı"na kreşlerde başladı.


Çankaya Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) 2017 yılında imza altına aldığı "Baba Destek Eğitim Programı" protokolü kapsamındaki eğitimler belediyenin kreşlerinde başladı.


Kreşlerde eğitim alan çocukların velilerine yönelik düzenlenen eğitimlerle, aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokratik davranışların gelişmesi ve şiddet içeren davranışların değiştirilmesi amaçlanıyor. 3-6 ile 7-11 yaşları arasında çocukları olan babalara yönelik eğitimle, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi, babanın çocukla birlikte zaman geçirmesi, çocuğun çok yönlü gelişimine katkı sağlanması, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması hedefleniyor.


Babaların çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocukları ile demokratik bir ilişki kurarak onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri amaçları da taşıyan ücretsiz eğitimin sonunda, katılımcı babalara sertifika da verilecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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