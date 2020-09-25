Çankaya'nın pandemi eylem planı tam not aldı - Son Dakika

Tüm birimleri için Covid-19 Eylem Planı hazırlayan Çankaya Belediyesi, kreşlerden sonra sanat merkezlerini de pandemi koşullarına uygun bir şekilde açmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesinin pandemi planı yaparak verdiği hizmeti yerinde inceleyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yapılan çalışmaların olumlu olduğunu vurgulayarak çeşitli önerilerde bulundu.

Önümüzdeki günlerde Leonardo da Vinci anısına saygı sergisinin açılacağı Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Masal Kalesi Kreşinde yetkililerle bir araya gelen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, önlemleri yerinde inceleyerek önerilerde bulundu.

Karışım hava kullanılmayan klima sistemlerinin önemine vurgu yapan Şenol, bina girişlerinden itibaren dezenfeksiyona dikkat edilmesini, açık alanlardaki sosyal mesafenin kapalı mekanlarda iki katına çıkarılarak alan hesabı yapılması gerektiğini söyledi. Gün içi etkinlik sayısının teke düşürülmesi ve ardından dezenfeksiyon çalışması yapılmasının ve gün içinde halkla teması olan personel için de ayrı bir çalışma planı oluşturulmasının bir gereklilik olduğunu hatırlattı.

Çankaya Belediyesince hazırlanan eylem planının olumlu bir çalışma olduğunu belirten Prof. Dr. Şenol emeği geçenlere teşekkür etti. - ANKARA