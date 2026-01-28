Çankaya Otoparkı'nın Güçlendirilmesi İçin Çalışma Başlatıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yıkım kararı verilen Çankaya Katlı Otoparkı'nın güçlendirilmesine yönelik iş ve işlemlerin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.

Saygılı, yazılı açıklamasında, Kemeraltı esnafıyla bir araya geldiğini, otoparkın kent merkezindeki araç yükünü önemli ölçüde karşıladığını ifade etti.

Otoparkla ilgili, mahkemenin "güçlendirme yapılabilir" kararının bulunduğunu aktaran Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buna rağmen yıkım kararında ısrarcı olduğunu kaydetti.

Saygılı, belediyenin otoparkla ilgili bir planı ve alternatifinin bulunmadığını savunarak "Sorunlar nasıl çözümsüz bırakılır, CHP belediyeciliği bugün bunu tüm İzmirlilere, özellikle de bu otoparkı kullanan Kemeraltı esnafına açıkça göstermektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz hak ve menfaatlerinin korunması, bölgenin otopark ihtiyacının karşılanması ve Kemeraltı esnafının mağduriyet yaşamaması amacıyla yapının yeniden kullanıma sunulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda taşınmazın güçlendirilmesine yönelik iş ve işlemlerin bölge müdürlüğü tarafından yürütülmesi için çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Saygılı, katlı otoparkla ilgili güçlendirmeye esas yönetmeliğin gerektirdiği hiçbir teknik çalışmanın yapılmadığını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Neye göre yıkacaksınız? Yıktıktan sonra buraya ne yapacaksınız? Yaptıklarını açıklayamayınca, 'otoparkı kapatıyoruz' diye girişine afiş astılar. Saatler geçmeden yaptıkları hatayı anlayıp o afişi kaldırdılar. Ardından da adeta 'Ben küstüm, oynamıyorum' der gibi, 'O zaman siz yapın' dediler. Yoksa burayı da yarım bıraktığınız işler gibi terk edilmiş, hırsızların ve talanın kol gezdiği bir alan haline mi getireceksiniz?"

Otoparkın güçlendirilmesine yönelik iş ve işlemlerin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Saygılı, "Bu kapsamda taşınmazın diğer hissedarları olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden gerekli muvafakatlar istenmiş, söz konusu muvafakatlar alınmıştır. Buna istinaden, yapının güçlendirilebilmesine esas proje hazırlanmasına yönelik ihale hazırlıkları için genel müdürlükten gerekli talimatlar alınmış ve süreç titizlikle, özenle ve şeffaf bir şekilde takip edilmektedir. Her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işin maliyetine katkı sunmayacağını belirtse de Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, esnafımızı, vatandaşımızı mağdur etmeyecektir." ifadelerini kullandı.