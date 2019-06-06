Son Dakika Haberleri: Çankaya Şirindere Vadisi'nde 30 ton atık temizlendi
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Çankaya Şirindere Vadisi'nde 30 ton atık temizlendi

12 dakika önce

Çankaya Şirindere Vadisi'nde 30 ton atık temizlendiANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini aralıksız sürdürüyor.

Çankaya Şirindere Vadisi'nde 30 ton atık temizlendi
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini aralıksız sürdürüyor.
Çankaya Karakusunlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Şirindere Mevkiinde bulunan gecekondu bölgesinde oturanlar tarafından toplanan kağıt ve plastik atıklar ile çöp yığınları, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından temizlendi.
30 ton atık çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Çevik Kuvvet'in destek verdiği denetimde, Şirindere Vadisi'nde dayanılmaz boyutlara ulaşan kokuların kaynağı olan çöp ve atık yığınları kaldırıldı. Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun 2017/65 sayılı karar ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği; atık temizliği ile şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar, bölgeden tamamen temizlendi. Bölgeden Büyükşehir'e ait 4 iş makinesi ve 10 kamyon yardımıyla 30 ton atık toplandı.
Zabıtaya bildirin uyarısı
Ankara'nın her köşesinde denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta yetkilileri, Başkentlilerden insan ve çevre sağlığını tehdit eden her olumsuzluğu Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na ya da ALO 153 Mavi Masaya bildirmeleri uyarısında bulundu.
Çankaya Şirindere Vadisi'nde 30 ton atık temizlendi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Çankaya, Genel
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