Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi
45 dakika önce
Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.
Çankaya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:15 Kaynak: İHA
Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli
Kültür Merkezi'nde açıldı.
Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent'in kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi 20 Nisan'a kadar açık kalacak. - ANKARA
Galatasaray'da Ödeme Krizi! 100 Milyon TL Lazım
Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir
Mehmet Günsür ve Beren Saat, Sette Hayatını Kaybeden İşçi İçin Taziye Mesajı Yayınladı