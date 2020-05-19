Çankırı Belediyesi personeli, Atatürk baskılı yüz siperlikleriyle görev yaptı - Son Dakika

ÇANKIRI Belediyesi personeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk fotoğrafı baskılı yüz siperlikleriyle görev yaptı.

Çankırı Belediyesi personeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir şekilde andı. Personelin koronavirüsten korunmak için kullandığı yüz siperliklerine Atatürk fotoğrafı baskısı yaptırıldı. Personel, 19 Mayıs'ta Atatürk fotoğrafı baskılı yüz siperliklerini takarak görev yaptı. Yüz siperlikleri belediyeye gelen vatandaşlara da hediye edildi.