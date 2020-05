Çankırı Belediyesi personeli, Atatürk baskılı yüz siperlikleriyle görev yaptı - Son Dakika

ÇANKIRI Belediyesi personeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk fotoğrafı baskılı yüz siperlikleriyle görev yaptı.

Çankırı Belediyesi personeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir şekilde andı. Personelin koronavirüsten korunmak için kullandığı yüz siperliklerine Atatürk fotoğrafı baskısı yaptırıldı. Personel, 19 Mayıs'ta Atatürk fotoğrafı baskılı yüz siperliklerini takarak görev yaptı. Yüz siperlikleri belediyeye gelen vatandaşlara da hediye edildi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen , personelinin duyarlılığının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sözümüzde, yüzümüzde, yüreğimizde, geçmişimizde, geleceğimizde ve her zaman fikrimizde olacak ve bu ülkenin her insanında ifade bulmaya devam edecektir. Salgın sebebi ile her ne kadar sokakları dolduramasak da; bayramlarımız taşıdığı anlam, gurur, coşku ve onurdan hiçbir şey kaybetmemiştir" dedi.