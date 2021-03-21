Çankırı'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'da korona virüs vakaları artmaya devam ederken bir köy karantina altına alındı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyü karantinaya alındı. Yapraklı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle ilçemiz Kirliakça köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 21.03.2021 günü saat 22: 00'den itibaren 7 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI