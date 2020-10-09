Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda 4'ü Suriye bölgesinde örgüt adına sözde savaşçı oldukları, biri de örgüt içinde finans işlerini yürüttüğü öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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