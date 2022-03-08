Çankırı'da hayvanseverlerden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hayvanseverler, sokak hayvanlarına yaklaşık 165 kilogram kuru ve konserve mama ile 70 kilogram tavuk desteği sağladı.

Sokakta Kalanlar Derneği ile Gezgin Yardım ve bir grup hayvansever tarafından düzenlenen etkinlikte, Çerkeş ilçesinde bulunan sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Gönüllülerden Duygu Kurt, gazetecilere, Ankara'dan 12 kişiyle sokak hayvanlarına mama desteği için Çerkeş'e geldiklerini söyledi.

İlçedeki arazilerde ve çöplükte sokak hayvanlarına besleme yapıldığını belirten Kurt, "Sokakta Kalanlar Derneği ile dönüşte iki hasta hayvanı Ankara'ya tedavi için götürdük. İlçe Belediye Başkanı ile de temas kurduk. Bölgede yaşam alanlarının iyileştirilmesi adına başkan ile görüşme yaptık. İsteğimiz, Çerkeş'te sokak hayvanlarının yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve kısırlaştırma merkezlerinin yapılmasıdır." dedi.

İlçedeki vatandaşlara artık yemeklerini çöpe değil, sokak hayvanlarına vermeleri çağrısında bulunan Kurt, emeği geçenlere teşekkür etti.