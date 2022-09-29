Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi

29.09.2022 17:22
Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi

Çankırı'da, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Çankırı'da, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterle gerçekleştirilen denetime Vali Abdullah Ayaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç de katıldı.

İl merkezinden başlayan denetim Çankırı, Eldivan, Şabanözü, Çubuk, Orta, Çerkeş, Kızılcahamam ve Çorum kara yollarında yapıldı.

Denetim kapsamında Vali Ayaz, yollardaki trafik yoğunluğu, trafikte gerçekleşen ihlalleri ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamaları havadan gözlemledi.

Helikopterle yapılan denetime eş zamanlı olarak dron ve uygulama noktaları yoluyla gün içinde 5 trafik, 5 asayiş ve 2 mobil olmak üzere 12 ekipteki 37 personelle denetim gerçekleştirildi.

Denetimde 209 araç sürücüsünden 9'una idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi, 1 araç hakkında da Gümrük Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Helikopter, Jandarma, Tragger, Çankırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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