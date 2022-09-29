Helikopterle yapılan denetime eş zamanlı olarak dron ve uygulama noktaları yoluyla gün içinde 5 trafik, 5 asayiş ve 2 mobil olmak üzere 12 ekipteki 37 personelle denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Helikopter, Jandarma, Tragger, Çankırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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