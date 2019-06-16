Son Dakika Haberleri: Çankırı'da sağanak etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Çankırı'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar su altında kaldı.

Çankırı'da sağanak etkili oldu, System.String[]
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar su altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan sağanak nedeniyle tarım arazilerinin drenaj kanallarından taşan su, Kızılırmak ilçesi ile Tımarlı köyü yolu kenarında bulunan mevsimlik işçilerin yaşadığı alanı bastı.
Taşan su nedeniyle yaklaşık 170 kişinin yaşadığı 29 çadır, sular altında kaldı.
Çadırlardaki aileler, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince güvenli bir alana taşındı.
Mevsimlik işçilerden Fadile Altındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan çalışmak için bölgeye geldiklerini söyledi.
Tarlalarda çapa yaparak hayatlarını sürdürdüklerini anlatan Altındağ, "Dün akşamdan beri yağmur yağıyor. Şiddetli yağmurun ardından aniden çadırlarımızı su bastı. Yardıma gelip bizi çadırlardan çıkardılar. Yardım etmeselerdi boğulurduk. Eşyalarımız, yiyeceklerimizin tamamı sular altında kaldı." dedi.
Altındağ, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:57 Kaynak: AA
Kızılırmak, İşçi, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu Turuncu kategorideki Emine Toy ve Gri kategorideki Yılmaz Begiç etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:21:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da sağanak etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]