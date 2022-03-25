Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

25.03.2022 16:58
Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev hasar gördü, risk altındaki 6 ev ise tahliye edildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev hasar gördü, risk altındaki 6 ev ise tahliye edildi.

İlçeye bağlı 54 haneli Akhasan köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kış döneminde kimsenin bulunmadığı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince yapılan incelemede, 6 evin daha risk altında olduğu, bu nedenle evlerin tahliye edilmesi gerektiği belirlendi.

Drone ile bölgede modelleme yaparak köyün risk haritasını çıkaran AFAD ekipleri, tahliye kararı verilen konutlar için bölgeye konteyner yerleştirdi.

Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi
Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi
Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi
Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

YORUMLAR
500
Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır 'Akyel Şenliği' ile kutlanıyor Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır 'Akyel Şenliği' ile kutlanıyor Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi

Çankırı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:14:09. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement