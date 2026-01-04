Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametinde Recep K. (55) yönetimindeki 22 AET 677 plakalı otomobil, buzlanma olan yolda savrularak bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.