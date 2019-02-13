Çankırı'daki Deprem
4 saat önce
Çankırı'nın Orta ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında 9 evin hafif hasar gördüğü tespit edildi.
Çankırı
'nın Orta
ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında 9 evin hafif hasar gördüğü tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ve AFAD
ekiplerince depremin merkez üssü olan Derebayındır ve Ortabayındır köyünde hasar tespit çalışması yapıldı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda 9 evin hafif hasarlı olduğu tespit edildi.
Ekiplerce ilçe genelinde hasar tespit çalışması devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), dün akşam, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'de merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:08 Kaynak: AA
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