Son Dakika Haberleri: Çankırı depremi Karabük'te hissedildi
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Çankırı depremi Karabük'te hissedildi

6 dakika önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğündeki iki deprem Karabük'te de hissedildi.

Çankırı depremi Karabük'te hissedildi, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğündeki iki deprem Karabük'te de hissedildi.

Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen iki sarsıntı Karabük merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Sarsıntılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, ilk depremin 13,66 kilometre, ikincisinin de 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği yer aldı.

(İHA)

Çankırı, Karabük, Çerkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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