Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri köy okulundaki çocukları kitapla buluşturdu - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri, "Kitap okuyanlarınız çok olsun" projesiyle ilkokul öğrencilerini sevindirdi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğretim görevlisi İsmail Özcan koordinatörlüğünde Şabanözü ilçesi Büyükyakalı köyündeki ilkokulda "Kitap okuyanlarınız çok olsun" projesini gerçekleştirdi.

Çocuklarda kitap sevgisi oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında üniversite öğrencileri çocukların gelişim düzeyine uygun yaklaşık 500 kitap toplayarak Büyükyakalı İlkokul öğrencilerine hediye etti.

Büyükyakalı İlkokulu'nda okuma alanı oluşturan öğrencilerin okul bahçesine yapılan açık hava kitaplığı sayesinde de okul kapalıyken bile kitaba ulaşmaları hedeflendi.