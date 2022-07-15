Çankırı Valisi Ayaz: KKKA hastalığından bir vefatımız daha oldu

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından Şabanözü'nün ardından Ilgaz'da bir vefatımız daha oldu" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz Fotoğrafları' sergisinin açılışını yapan Vali Abdullah Ayaz, gazetecilere açıklama yaptı. Ayaz, koronavirüs vakalarının Çankırı'da da arttığını ifade ederek, "Covid-19 vakalarında dünya, yurt geneli ve ilimizde artış var. Pazartesi günü salgın koordinasyon kurulunda konuyu değerlendireceğiz. İşin gerçeği biraz beklediğimiz süreçti. Bir araya gelmenin çok yaşandığı bir bayram geçirdik. Onun biraz etkilerini görüyoruz. Şu anda çok şükür hastaneye olan etkisi öncekilere göre çok kısıtlı. Vefat eden hastamız yaklaşık 2 aydır yok. Ama tekrar yatış yapan hastalarımız var. Şu aşamada maskeye dönüş gündemde yok. Mesafenin çok korunmadığını hep beraber görüyoruz. Son aşının üzerinden 6 ay geçmiş tüm vatandaşlarımızı tekrar aşı olmaya çağırıyoruz. Şu anda alınabilecek en güçlü önlem aşı. Özellikle 60 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını olsunlar. Alabileceğimiz en iyi önlem bu olacak" diye konuştu.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında 2'nci vefatın yaşandığını aktaran Vali Ayaz, "KKKA hastalığından Şabanözü'nün ardından Ilgaz'da bir vefatımız daha oldu. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz; lütfen keneyi elinizle çıkarmayın. Kene ısırmasına vatandaşlarımız şahit olduklarında ivedi olarak sağlık kuruluşuna başvursunlar. Başvursunlar ki, takibimize girsinler. Çünkü kan değerlerindeki düşüşü ne kadar erken teşhis edebilirsek ilacın uygulanması ve sonuç vermesi o kadar etkili oluyor. Elimizde çok etkin bir ilaç var; ama hastalık belirli bir boyuta ulaştıktan sonra maalesef çözüm olmayabiliyor. 10 vatandaşımız yatarak tedavi aldı" ifadelerini kullandı.