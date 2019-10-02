Canlı yayın duyurusu

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1 saat önce
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Abdulkadir Parmak basın toplantısı düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:01 Kaynak: DHA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Abdulkadir Parmak basın toplantısı düzenliyor. DHA olarak CANLI yayındayız.
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