Canlı yayın duyurusu

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1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Abdulkadir Parmak basın toplantısı düzenliyor.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Abdulkadir Parmak basın toplantısı düzenliyor. DHA olarak CANLI yayındayız.


Ünal Karaman, Ersun Yanal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:01 Kaynak: DHA
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