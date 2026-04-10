Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı - Son Dakika
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

10.04.2026 13:45
Eşi tarafından canlı yayında “Dişlerini görmek istemiyorum” sözleriyle zorbalanan Derya Çapar, diş tedavisinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Genç kadının son hali izleyicileri şaşırttı.

A TV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında eşi tarafından aşağılanan Derya Çapar, geçirdiği değişimle yeniden izleyici karşısına çıktı. Bir dönem kendini geri çeken genç kadının şimdi daha özgüvenli gülümsemesi dikkat çekti.

YENİ HALİYLE EKRANA ÇIKTI

Programda diş tedavi süreci tamamlanan Derya Çapar’ın son hali izleyenleri şaşırttı. Daha önce yaşadığı zor anlarla gündeme gelen Çapar, bu kez bakımlı ve özgüvenli görüntüsüyle dikkat çekti. Stüdyoda gülümseyen hali, izleyicilerden tam not aldı.

“SADECE SEVGİ İSTEDİM”

Programda yaşadıklarını anlatan Derya Çapar, eşinden hiçbir zaman beklediği ilgiyi göremediğini dile getirdi. “Ben hiçbir zaman ondan sevgi göremedim. Bir tatlı söz, güler yüz hiçbir şekilde göremedim. 13 yıl boyunca ne bir özür ne de başka bir şey oldu” diyen Çapar, yaşadığı kırgınlığı açıkça ifade etti.

Çocukluğuna da değinen Derya Çapar, “Ben annesiz ve babasız büyüdüm, hiç kimsem olmadı. Ondan istediğim sadece biraz sevgi, biraz güler yüzdü. Gösterseydi ben ona 10 adım giderdim” sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Canlı yayında yaşadığı zor anlarla hafızalara kazınan Derya Çapar’ın geçirdiği değişim sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyiciler genç kadının yeni hali için destek mesajları paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Programda Yusuf Çapar’ın eşi Derya Çapar’a söylediği sözler izleyenleri şoke etmişti. “Dişlerini görmek istemiyorum, bari yana dön” ifadeleri büyük tepki çekmiş, Derya Çapar utançla sessiz kalmıştı.

Yaşanan gerilim bununla da sınırlı kalmamış, çift arasında tartışma büyümüş ve stüdyoda tansiyon yükselmişti. Sunucu Esra Erol ise genç kadına destek vererek moral vermişti.

Esra Erol, Magazin, TV, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:26:17.
Advertisement
