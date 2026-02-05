Cansu Kayıkçı Depremden 3 Yıl Sonra Ayağa Kalktı - Son Dakika
Sağlık

Cansu Kayıkçı Depremden 3 Yıl Sonra Ayağa Kalktı

05.02.2026 13:20
6 Şubat depremlerinde omurilik hasarı yaşayan Cansu Kayıkçı, ortezle yeniden yürümeye başladı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde enkazdan yaralı çıkarılan ve omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle yürüyemeyen Cansu Kayıkçı (33), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde uygulanan ortez ile depremin 3'üncü yıl dönümünde yeniden ayağa kalktı.

Depremde Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki müstakil evleri yıkılan Cansu Kayıkçı ve ailesi, komşuları tarafından enkazdan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Kayıkçı'nın belinin orta kısmında 'patlama kırığı' (omurganın her yönden ezilmesi) meydana geldiği belirlendi. Kayıkçı, karaciğer ve omuriliğinden geçirdiği ameliyatlarından sonra 14 gün entübe edildi ve 46 gün yoğun bakımda kaldı. Kayıkçı, ameliyatından 2 ay sonra fizik tedavi süreci için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Kayıkçı, Ankara'da uygulanan Ayak Bileği Ayak Ortezi (AFO) ve Diz Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (KAFO) ile yeniden ayağa kalktı. Kayakçı, depremin 3'üncü yıl dönümünde ortez ve engelli yürüteciyle yeniden yürümeye başladı.

'MÜCADELE ETMEK ÖNEMLİYDİ'

Kayakçı, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde evlerinin hasar almadığını belirterek, "İlk depremden sonra çok uzun bir süre dışarıda kaldık. Hava şartları çok kötüydü, çok soğuktu. Dışarıda durabilecek bir durumda değildik ve ihtiyaçlarımızı gidermek için eve girdiğimiz sırada da ikinci depreme yakalandık. Kardeşim, annem, babam ve ben enkazda kaldık; üzerimize çatı devrildi. Kardeşim ve ben birazcık daha kötü durumdaydık. Annemde de aynı şekilde omuz ve kalça kırığı vardı. O anı hatırlamıyorum ama hastaneye götürülme sürecimi hatırlıyorum. Komşuların yardımıyla hastaneye kaldırıldım. Bende hasar fazlaydı; çünkü omurilik hasarı yaşadım. İlk yatışım yaklaşık 4,5 ay sürdü. Psikolojik olarak zor bir süreçti. Bu aşamada pes etmek yerine mücadele etmek önemliydi ve ben de mücadele edenlerden oldum" dedi.

'UÇUYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM'

Cansu Kayıkçı, ilk aşamada 6 saat süren omurilik ameliyatı geçirdiğini ifade ederek, "Belin orta kısmından kuyruk sokumu olan kısma kadar bir kırık ve hasar yaşadım. Bunların içinde patlama kırığı da mevcut. Bilkent Şehir Hastanesi'nde bacağımın ortez ile desteklenmesi uygun görüldüğü anda doktorlarımız medikal ile iş birliği alanına gidip hemen cihaz teslim işlemine başladı. Yeniden ayağa kalktığımda uçuyormuş gibi hissettim, çok iyi hissettim. Amacım sağlıklı bir birey gibi ayağa kalkmak, yürümek. Belki koşamayabilirim ama yürümeyi, adımlamayı çok istiyorum. Depremden sonra böyle bir odada oturup güneşin doğuşunu izlemek bile artık benim için çok önemli bir durum" diye konuştu.

'MESLEK HAYATINA ATILMAK İSTİYORUM'

Artık meslek hayatına atılmak istediğini söyleyen Kayıkçı, "Yeni adımlarımla beraber emek vermem gereken şeylere de girişeceğim. Engelli bir insan olarak, atmam gereken adımlar var; haklarım neler bunları araştırıyorum. 1 ay önce EKPSS'ye girmeye karar verdim. Engelli atamaları üzerinden de atamalara girmek istiyorum. Ben lisans mezunuyum ve öğretmenlik yapmayı çok istiyorum. Çok kişiyi kaybettik, çok üzüldük, çok insan uzuvları yönünden yarım kaldı. İnsanların mücadeleyi bırakmalarını istemiyorum. Çünkü hayat her şekilde devam ediyor ve şükretmemiz gereken çok şey var. Ben çevreme döndüğümde sevdiklerimi görmek istiyorum. Herhangi bir kalabalığa karışmak istiyorum. Meslek hayatına atılmak istiyorum. ve adımlamayı da bırakmıyorum. İnşallah cihazsız yürümeye de çalışacağım. Emek vereceğim ve eğer olmasa bile 'Ben bunu yaptım' diyeceğim ve vicdanım rahat olacak" ifadelerini kullandı.

'CİHAZLAR İLE YÜRÜYEBİLECEK DURUMA GELDİ'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Omurilik Hasarı Rehabilitasyon Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Elif Yalçın, Cansu'nun cihazlarla oda içerisinde adımlayacak bir konuma geldiğini söyleyerek, "Tabii ki her şey tamamen eskiye dönmedi. Cansu'nun yaralanması omurilik yaralanması. Oldukça iyi bir sonuca doğru evirildik. KAFO dediğimiz plastik cihazlar, ayakların kasılmadan ayakta durmasını sağlayan cihazlar. Tabii bu çok fonksiyonel bir yürüme sağlamamakla beraber; en azından ev içinde hareket imkanı sağlıyor. Yine ev dışında tekerlekli sandalye kullanmak, uzun mesafelerde tekerlekli sandalye kullanmak gerekecek. Ama tabii depremde yaşanan büyük acının sonucunda yine de bu aşamalara gelmeyi iyi bir sonuç olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Sağlık

