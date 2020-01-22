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Cansu Tosun ve eşi Erkan Kolçak Köstendil bebeklerine 'Marsel' adını verecek
6 saat önce
Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.
Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Cansu Tosun 4.5 aylık hamile. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adına karar verdi. Farklı bir isim tercih eden çift çocuklarına "Marsel" adını koyacak. Marsel ismi, "şanslı, güçlü, güneş ışığı" anlamına geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:27
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