Cansu Tosun ve eşi Erkan Kolçak Köstendil bebeklerine 'Marsel' adını verecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cansu Tosun ve eşi Erkan Kolçak Köstendil bebeklerine 'Marsel' adını verecek - Son Dakika Magazin

Cansu Tosun ve eşi Erkan Kolçak Köstendil bebeklerine 'Marsel' adını verecek

6 saat önce

Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

Cansu Tosun ve eşi Erkan Kolçak Köstendil bebeklerine 'Marsel' adını verecek, System.String[]

Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Cansu Tosun 4.5 aylık hamile. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adına karar verdi. Farklı bir isim tercih eden çift çocuklarına "Marsel" adını koyacak. Marsel ismi, "şanslı, güçlü, güneş ışığı" anlamına geliyor.

Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:27 
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