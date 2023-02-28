Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen sanığa 11 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen sanığa 11 yıla kadar hapis talebi

28.02.2023 15:31

Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen sanığa 11 yıla kadar hapis talebi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen Furkan Torman'ın davasında mütalaa açıklandı.

Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen sanığa 11 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen Furkan Torman'ın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yakınını getiren Furkan Torman, maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle hastane personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada Furkan Torman, Babayiğit'i darp etmişti. Yaşanan arbede esnasında sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise Torman'ın sırtına bant makinesi ile vurmuştu. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Rıfat Babayiğit'in avukatı Batuhan Memişoğlu katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki sanık Torman'ın 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3,5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Açıklanan mütalaada, müşteki sanık Rıfat Babayiğit'in ise 'basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapse çarptırılması istendi.

Müşteki sanık Babayiğit'in avukatı açıklanan mütalaaya karşı savunmasında, Torman'ın cezalandırılması kısmına katıldıklarını söyleyerek müvekkilinin kendisine yönelik saldırıyı defetme amacıyla hareket ettiği gerekçesiyle beraatına karar verilmesini istedi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmayan Torman'ın avukatının dilekçesini kabul ederek, Torman'ın avukatına mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Furkan Torman'ın 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in ise Torman'a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen sanığa 11 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen sanığa 11 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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