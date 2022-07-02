CAPE TOWN - Osmanlı Kriket Kulübü 140. yılında Güney Afrika'da yeni başarılara hazırlanıyor

Dünyada kriket sporunun en popüler olduğu ülkelerden Güney Afrika'nın en eski kulüplerinden biri olan Osmanlı Kriket Kulübü, bu yıl 140. yılını kutlamanın ve üst lige yükselmenin heyecanını birlikte yaşıyor.

19. yüzyılın ikinci yarısında Güney Afrika'da açılan Osmanlı Müslüman okullarında yetişen gençler tarafından 1882'de kurulan kulüp, dünyada Müslümanlarca kurulan ilk profesyonel spor kulüplerinden biri olmasının yanı sıra ülkede "beyaz olmayanlar tarafından kurulmuş ilk kriket kulübü" olma özelliği taşıyor.

Osmanlı'nın adını takımlarının isminde, ay-yıldızını ambleminde 140 yıldır gururla taşıyan "Güney Afrikalı Osmanlılar", bu yıl yükseldikleri Batı Eyalet Premier Ligi'nde, güçlü rakipleri karşısında yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin yardımlarıyla yenilenen altyapı ve antrenman tesisleri, bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin sporla tanışıp güvenli şekilde icra edebilmeleri için oldukça önemli bir fırsat sunuyor.