Adana'da çekilen 'Yeni Gelin' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu, "Hayatımın tecrübesiydi. O diziden önce iki ayrı projede yer almıştım. Diğer iki yapımdaki sahnelerimin toplamı 'Yeni Gelin'deki birinci bölümü kadardı. Büyük bir okuldu aslında... Usta tiyatrocularla rol aldık" dedi. 2015 yılında Adana'dan İstanbul'a geldiğini belirten Mendi, "Normalde inşaat mühendisliği okuyordum, oyunculuk için radikal bir karar alıp İstanbul'a gittim. 'Yapamazsın, edemezsin, geri dönersin' dediler. Memleketime başrol olarak döndüm. Çok çalıştım ve çabaladım. Bu başlangıç noktası, daha iyi yerlere gelmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

'Oyunculuğa aşık bir adamım'

'Yeni Gelin'den sonraki süreci "Benim için demlenme denilebilecek bir süreçti" diye anlatan oyuncu, "O arada birçok şey yaptım ve eğitim aldım. Kick-boks öğrendim, beden dili ve ses kontrolü üzerine eğitimler gördüm. Güzel keyifli bir zamandı. Hayalim kendimi yukarı taşımak. Yeni bir şey öğrendiğimde ve başardığım zaman üç yaşındaki çocuk gibi seviniyorum" açıklamasını yaptı. Mendi, "Adınızı yeni nesil jönler arasına yazdırmak gibi bir hedefiniz var mı?" sorusuna, "Tabii ki bu yola güzel şeyler yapmak için çıktım. Oyunculuğa aşık bir adamım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her yaptığım projede bir öncekinden daha farklı bir adam yaratmak hedefim. Yarışım kimseyle değil, kendimle" cevabını verdi.

'Çapkınlık yapamam'

'Hayatımda kimse yok'

Tuvana Türkay'la adı anılan Mendi, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Hayatımda kimse yok. Evliliği 30'lardan sonra düşünüyorum. Şu an hiç öyle bir düşüncem yok, kariyerime odaklandım. Hedefim kendimi geliştirmek ve daha iyi noktaya taşımak" yanıtını verdi. Çapkın biri olmadığını da belirten oyuncu, "Gayet kendi halinde bir adamım. çapkınlık bana göre değil, yapamam" ifadeleri