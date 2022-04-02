Carmedya Nisan Sayısı Yayında - Son Dakika
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Carmedya Nisan Sayısı Yayında

02.04.2022 17:05
Carmedya Nisan Sayısı Yayında

Carmedya’nın Nisan 2022 tarihli 144.

Carmedya'nın Nisan 2022 tarihli 144. sayısı, web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Vodafone, Nisan, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Carmedya Nisan Sayısı Yayında - Son Dakika


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