Carney: NATO Arktik Güvenliğinde Sınavda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Carney: NATO Arktik Güvenliğinde Sınavda

Carney: NATO Arktik Güvenliğinde Sınavda
20.01.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Carney, NATO'nun Arktik güvenliğini garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitabında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerine ilişkin, "NATO'nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitap etti. Kanada'nın on yıllar boyunca kurallara dayalı uluslararası düzen olarak adlandırılan yapı içinde refah içinde yaşadığını, bu düzenin kurullarına katıldığını, ilkelerini övdüğünü ve öngörülebilirliğinden faydalandığını ifade eden Carney, "Kurallara dayalı uluslararası düzen anlatısının kısmen doğru olmadığını biliyorduk. En güçlü olanların işlerine geldiğinde kendilerini muaf tuttuklarını, ticaret kurallarının simetrik olmayan bir şekilde uygulandığını, uluslararası hukukun ise sanık ve mağdurun kimliğine bağlı olarak farklı bir titizlikle işletildiğini biliyorduk" dedi.

"Bir geçiş sürecinde değil, bir kopuşun içinde bulunuyoruz"

Kanada'nın bu çerçevede düzendeki boşlukları büyük ölçüde görmezden geldiğini fakat artık bunu yapmanın işe yaramadığını söyleyen Carney "Bir geçiş sürecinde değil, bir kopuşun içinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını savunan Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri uygulamalarına değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

"Kurallar sizi korumuyorsa, kendinizi korumak zorunda kalırsınız"

Yeni düzende birçok ülkenin enerji, gıda, kritik mineraller, finans ve tedarik zincirlerinde daha fazla stratejik özerklik geliştirmek zorunda kaldığını kaydeden Carney, "Kurallar sizi korumuyorsa, kendinizi korumak zorunda kalırsınız. Ancak bunun bizi nereye götürdüğünü görmemiz gerekiyor. Herkesin çevresine kaleler inşa ettiği bir dünya, daha yoksul, daha kırılgan ve daha az sürdürülebilir olacaktır" açıklamasını yaptı.

"Grönland ve Danimarka'nın yanındayız"

Kanadalı lider, dünyanın eski düzeninin geri dönmesine beklemek yerine işleyen kurumlar ve anlaşmalar oluşturmak gerektiğini vurguladı. Kanada gibi orta güçteki ülkelerin uyum sağlamak zorunda olduğunu vurgulayan Carney, "Yeni ortak değerler ve çıkarlar temelinde, farklı meseleler için farklı koalisyonlar kuruyoruz. Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu'nun çekirdek üyelerinden biriyi. Arktik egemenliği konusunda ise Grönland ve Danimarka'nın yanında kararlılıkla duruyor, Grönland'ın geleceğini belirleme konusunda kendi kararlarını alma hakkını destekliyoruz" dedi.

"Bu kırılmadan, daha güçlü ve daha adil bir şey inşa edebileceğimize inanıyoruz"

Carney, "Kanada, Grönland üzerinden uygulanan tarifelere güçlü bir şekilde karşı çıkmakta ve Arktik'te güvenlik ve refah yönündeki ortak hedeflerimize ulaşmak için görüşmeler yapılması çağrısında bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı, "Eski düzenin geri gelmeyeceğini biliyoruz. Bunun yasını tutmamalıyız. Nostalji, bir strateji değildir. Ama bu kırılmadan, daha büyük, daha güçlü ve daha adil bir şey inşa edebileceğimize inanıyoruz. Orta güçteki ülkelerin görevi budur. Güçlü ülkelerin gücü var ama bizim de sahip olduğumuz bir şey var. Eski düzen sürüyormuş rolü yapmayı bırakma gücü. Gerçeğin adını koyma, içeride gücümüzü inşa etme ve birlikte hareket etme gücü. Kanada'nın yolu budur. Bunu açık ve özgüvenle seçiyoruz. Bu yol, bizimle yürümek isteyen herkese açıktır" açıklamasını yaptı.

"NATO'nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum"

Oturumun soru cevap bölümünde dünyada eski kuralların değişmesine rağmen "NATO'nun hala her şey eskisi gibiymiş gibi mi davrandığı" şeklinde bir soru alan Carney, "NATO'nun şu anda açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" dedi.

Carney, kısa vadede Kanada, kuzey ülkeleri, İngiltere ve Fransa ile birlikte NATO'daki partner ülkelerin Arktik'te kapsamlı bir güvenlik mimarisi oluşturacak adımlar atması gerektiğini söyledi.

"Grönland'da çözüm, güvenlikle başlar"

Grönland konusunda bir çıkış yolu bulunamaması halinde ne olacağı yönünde bir soruya Carney, "Çözüm, güvenlikle başlar. Daha geniş anlamda Arktik güvenliği ile. Kanada, bu konuda tam katkı sağlıyor. Büyük bir kapasite artışının başındayız. NATO da bunu yerine getirmeli" dedi.

Kanada Başbakanı, Grönland'ın Trump'ın söylediği şekilde Rusya ve Çin tehdidi altında olup olmadığı yönündeki soruya, "Arktik'te tehditler var ve Rusya kesinlikle bir tehdit. Bunu tartışmaya gerek yok. Bu yüzden hava, deniz ve karadaki varlığımızı sürdürüyoruz. Denizaltı filomuzu ve savaş uçaklarımızı güçlendiriyoruz. Füze tehditlerine karşı ufuk ötesi radarlar kuruyoruz. Şu aşamada tehdit daha çok potansiyel düzeyde ve biz bunu bu düzeyde tutmak istiyoruz" cevabını verdi.

Kanada-Çin stratejik ortaklığı

Yakın zamanda Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin Kanada'nın Çin'e bağımlı hale geleceği eleştirilerine neden olduğu yönündeki bir soruya Carney, "Bu bir genişleme ve inşa hamlesidir" dedi.

Carney, "Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve bizim ikinci büyük ticaret ortağımız. Bu sınırlar içinde stratejik bir ortaklık kurmamız gerekiyor ve biz bunu yaptık. İlişkileri doğru yönetmek için bir bağlantı ağına ihtiyaç var. ABD, Çin, Hindistan, Mercosur, Avrupa Birliği gibi büyük aktörleri bu ağın dışında bırakmak hata olur. Bu sizi daha güçlü ve daha dayanıklı kılar" dedi. - DAVOS

Kaynak: İHA

Dış Politika, Mark Carney, Grönland, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Kanada, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Carney: NATO Arktik Güvenliğinde Sınavda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
İran kan gölüne döndü Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı
Ateşkes anlaşması askıda Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
Okul servisi kamyonla kafa kafaya çarpıştı 14 öğrenci hayatını kaybetti Okul servisi kamyonla kafa kafaya çarpıştı! 14 öğrenci hayatını kaybetti
Premier Lig’de müthiş maç 1 puanı röveşata golüyle aldılar Premier Lig'de müthiş maç! 1 puanı röveşata golüyle aldılar
Fenerbahçe En-Nesyri’nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:15
Transfer bitiyor mu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş’a yanıt
Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:49
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
20:45
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti
20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:24
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 22:30:42. #7.11#
SON DAKİKA: Carney: NATO Arktik Güvenliğinde Sınavda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.