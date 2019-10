Çarpıcı Kız Filmi

Luca Guadagnino’nun Cannes’da dünya prömiyerini yapan bu en yeni yapıtı, Julianne Moore ve Mia Goth’tan Alba Rohrwacher’e müthiş bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren bir kısa film. Görselliğiyle özellikle dikkat çeken filmin esin kaynağı Valentino tasarımı giysiler; Guadagnino da filmin yapımı sırasında House Valentino’nun yaratıcı direktörü Pierpaolo Piccioli’yle işbirliği yaptı. Çağrışımlar ve anılardan yararlanan film, bir anneyle kızının ilişkisini Roma’yla New York ve geçmişle günümüz arasında gidip gelerek inceliyor.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Senaryo: Michael Mitnick

Oyuncular: Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Mia Goth, Marthe Keller , KiKi Layne, Alba Rohrwacher

Filmin Türü: Kısa Film

Orijinal Adı: The Staggering Girl

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İtalya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 37 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 25.10.2019



