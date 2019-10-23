Son Dakika Haberleri: Çarpıcı Kız Filmi
Son Dakika Sinema Çarpıcı Kız Filmi

Çarpıcı Kız Filmi

1 saat önce

Çarpıcı Kız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Çarpıcı Kız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Çarpıcı Kız Filmi, System.String[]

Luca Guadagnino’nun Cannes’da dünya prömiyerini yapan bu en yeni yapıtı, Julianne Moore ve Mia Goth’tan Alba Rohrwacher’e müthiş bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren bir kısa film. Görselliğiyle özellikle dikkat çeken filmin esin kaynağı Valentino tasarımı giysiler; Guadagnino da filmin yapımı sırasında House Valentino’nun yaratıcı direktörü Pierpaolo Piccioli’yle işbirliği yaptı. Çağrışımlar ve anılardan yararlanan film, bir anneyle kızının ilişkisini Roma’yla New York ve geçmişle günümüz arasında gidip gelerek inceliyor.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Senaryo: Michael Mitnick

Oyuncular: Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Mia Goth, Marthe Keller , KiKi Layne, Alba Rohrwacher

Filmin Türü: Kısa Film

Orijinal Adı: The Staggering Girl

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İtalya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 37 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 25.10.2019


Çarpıcı Kız Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Julianne Moore, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:58 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de bir baba, eve götürmek istediği kızından alkol şişesiyle dayak yedi
Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik Trump'tan yeni Suriye hamlesi: El Kaide'nin Suriye koluna 4,5 milyon dolar destek Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:11:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarpıcı Kız Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]