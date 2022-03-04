Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika
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Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı

04.03.2022 15:51

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisine otomobil çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Kızılpınar ışıkla kavşakta üst geçidi kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki mise öğrencisi M.Ş. arkadaşı ile birlikte yaya üst geçidini kullanmayıp, araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada yol üzerinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 66 LD 388 plakalı araç M.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen M.Ş. yere savruldu. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü ifadesini almak üzere jandarma karakoluna götürürken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne bir hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı

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Çerkezköy, Tekirdağ, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi... Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika
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